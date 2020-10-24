Москва, , 16:10 — REGNUM Продовольственные товары, цены на которые в ближайшее время увеличатся в России, назвали эксперты 23 октября «Вечерней Москве».

Как считает директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, увеличатся цены на макароны, так как в их стоимость входит высокая доля дорожающей продовольственной пшеницы.

Также он рассказал, что могут возрасти цены на культуры, которые используются в качестве корма для скота: пшеницу пятого класса, ячмень и фуражную кукурузу, что, в свою очередь, приведет к тому, что подорожает мясо и молоко по причине увеличения себестоимости их производства.

«Конверсию корма в килограмм мяса или в литр молока никто не отменял», — уточнил Востриков.

Кроме того, основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько рассказал о повышении цен на рыбу и рыбные продукты, так как, по мнению эксперта, российским производителям проще продать рыбу за границу «с корабля», чтобы избежать складских и логистических трудностей.

«Процентов 80 улова с Дальнего Востока отправляют в Азию — креветки, рыбу, причем высокого качества», — сказал эксперт, добавив, что, как он считает, повышения цен можно было бы избежать в случае, если бы правительство РФ ограничило экспорт данного вида продукции за рубеж, что позволило бы насытить российский внутренний рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября стало известно, что с начала сезона 2020 года в Подмосковье было продано около 6050 тонн арбузов и дынь.