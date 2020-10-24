Киев, , 15:49 — REGNUM В вооруженных силах Украины за сутки выявили 131 новый случай инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщает 24 октября пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

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Девятнадцать человек из числа инфицированных находятся в учреждениях здравоохранения (18 из них военнослужащие, один — работник ВСУ), дома лечатся 94 инфицированных (11 из них — работники ВСУ, остальные — военнослужащие).

На текущий момент в ВСУ коронавирусной инфекцией заражены 1317 человек. Ранее выздоровели 3608 человек, скончались четырнадцать человек.

Напомним, за минувшие сутки на Украине зарегистрировали 7014 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.