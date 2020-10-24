Оренбург, , 15:34 — REGNUM В Оренбургской области за 23 октября был обнаружен 171 носитель коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили уже 16 337 случаев заражения коронавирусом. За сутки по выздоровлению были выписаны 122 пациента, а за весь период — 14 106.

Всего в стационарах пребывают 1 319 пациентов с COVID-19. 215 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, в том числе 28 — на искусственной вентиляции лёгких.