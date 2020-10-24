Москва, , 15:26 — REGNUM Траурные мероприятия, посвящённые памяти специалистов ракетно-космической отрасли, погибших при испытаниях техники, прошли 24 октября на космодромах «Восточный» и «Байконур». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации траурные мероприятия проводились в закрытом режиме. На космодроме «Байконур» представители предприятий Роскосмоса возложили цветы к мемориалу на площадке №41. Память погибших ракетчиков почтили и на космодроме «Восточный» в Амурской области.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети Twitter объяснил, что 24 октября считается «чёрным» днём в ракетно-космической отрасли. В этот день в 1960 году на космодроме «Байконур» должен был состояться первый испытательный пуск межконтинентальной ракеты Р-16. Двигатель второй ступени ракеты несанкционированно запустился за полчаса до запуска, что привело к трагедии с многочисленными человеческими жертвами. Через три года 24 октября произошла ещё одна катастрофа с человеческими жертвами при пуске межконтинентальной баллистической ракеты МБР Р-9А.

«В этот день всегда вспоминаем погибших героев-ракетчиков. Пуски ракет в этот день по традиции не проводятся», — рассказал Рогозин.