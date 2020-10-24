Москва, , 15:18 — REGNUM Свое несогласие с предложением введения налога за бездетность, высказанным главой общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяной Буцкой, выразила Русская православная церковь. Об этом 24 октября заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

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"Я не разделяю позицию о том, что нужно платить налог за бездетность, в том числе, из личных соображений, так как мне придется этот налог платить и каждому монаху, который дает монашеский обет», — заявил он.

Также митрополит Иларион отметил, что, по его мнению, проблему с рождаемостью нельзя решить с помощью налогообложения и предложил заняться снижением числа абортов в России, создав в общественном сознании представление об этом как о преступлении и убийстве.

«Вот это гораздо больше бы повлияло на рост демографических показателей, чем введение налога на бездетность», — подчеркнул глава синодального Отдела внешних церковных связей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая предложила ввести налог на бездетных жителей России репродуктивного возраста, исключая не могущих иметь детей по медицинским причинам.