Москва, , 14:51 — REGNUM Российские власти решили временно перевести систему маркировки лекарственных средств в уведомительный режим работы из-за резкого повышения спроса на ряд противовирусных препаратов. Об этом сегодня, 24 октября, завил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Чиновник заявил, что до сих пор есть определенные проблемы у дистрибьюторов лекарственной продукции — некоторые из них технически до сих пор не готовы обеспечить маркировку препаратов.

Стоит отметить, что сроки окончательного ввода маркировки лекарственных средств постоянно отодвигаются.

«Мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах», — рассказал Мантуров.

В итоге аптеки могут отпускать препараты, не дожидаясь ответа системы маркировки и граждане могут оперативно приобрести нужные им лекарства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некоторые аптечные сети сообщили о том, что наблюдаются сбои в системе маркировки при продаже некоторых лекарств. В итоге отпуск препаратов увеличивается в разы.

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