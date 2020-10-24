Челябинск, , 14:50 — REGNUM В Челябинске Калининский райсуд избрал меру пресечения 24-летней женщине и её 29-летнему сожителю. Об этом пишут СМИ.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

Ближайшие минимум два месяца пара проведёт в СИЗО. На аресте настояли следователи. Обоим вменяют убийство семимесячного ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября челябинка заявила о похищении её сына. Однако затем она призналась, что ребёнок уже мёртв, а его тело выбросили в реку Миасс. Гражданка уверяла, что мальчик умер в результате болезни. Однако тело уже найдено в реке и установлено, что мальчику были нанесены удары по голове, в том числе и смертельный.

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