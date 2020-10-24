Нур-Султан, , 15:17 — REGNUM В Казахстане за сутки зарегистрировали 164 лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, а также у 165 человек выявлены симптомы инфицирования SARS-CoV-2 при том, что результат теста на коронавирусную инфекцию у них отрицательный, сообщили 24 октября в пресс-службе министерства здравоохранения.

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За минувшие сутки в республике скончались шесть человек, у двух из которых был отрицательный тест на SARS-CoV-2, у четверых — положительный.

На данный момент в Казахстане лечение COVID-19 получают 2869 пациентов, из которых 211 человек — это дети. 2317 пациентов лечатся в условиях стационаров медицинских учреждений, 552 пациента лечатся амбулаторно. Состояние 124 больных оценивается врачами как тяжелое, десять пациентов находятся в критическом состоянии. Шестнадцать пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии в Казахстане зарегистрировано 110 250 пациентов с положительным результатом теста на SARS-CoV-2, из которых 1815 человек скончались. Также в период с 1 августа по 24 октября в республике было зарегистрировано 36 732 пациента с симптомами инфицирования коронавирусом, 393 из которых скончались в указанный период.