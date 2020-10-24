Ростов-на-Дону, , 13:56 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 15 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 24 октября.

Дарья Драй © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались восемь женщин в возрасте от 54 лет до 71 года и семеро мужчин — от 48 до 84 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Всего в Ростовской области от COVID-19 скончались 734 человека.

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