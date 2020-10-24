Москва, , 15:05 — REGNUM Матч тринадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием московского футбольного клуба «Спартак» пройдет на домашнем стадионе команды «Открытие-Арена» с присутствием небольшого числа зрителей. Об этом 24 октября сообщил генеральный директор «красно-белых» Шамиль Газизов, его слова приводит ТАСС.

«Играем дома», — сказал гендиректор «Спартака» и добавил, что на данный матч будет допущено небольшое количество болельщиков.

При этом затем в Роспотребнадзоре рассказали, что на матч будет допущено 2730 человек, что составляет 6% от общей вместимости стадиона, которые должны будут в обязательном порядке соблюдать меры карантинной безопасности, в том числе режим ношения защитных масок и перчаток, а также соблюдение безопасной дистанции.

Отметим, после матча 10-го тура РПЛ «Спартака» с санкт-петербургским «Зенитом» Роспотребнадзор запретил московской команде проводить домашние матчи со зрителями из-за нарушений санитарного регламента.