Ростов-на-Дону, , 13:40 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получил 301 человек. Днём ранее суточный прирост составил 299 человек, передаёт ИА REGNUM 24 октября.

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Новые носители инфекции выявлены в 31 муниципальном образовании Ростовской области. В «лидерах» — Сальский район (65 случаев), Ростов-на-Дону — 51, Волгодонск — 36, Таганрог — 29, Каменск-Шахтинский — 26, Новочеркасск — 13, Шахты — 12. Четверть от общего числа новых заболевших COVID-19 — пожилые люди старше 66 лет, 4,6% — дети.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 28 тыс. 440 жителей Ростовской области.

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