Москва, , 14:08 — REGNUM Рекомендации, которые президент России Владимир Путин дал главам регионов страны по введению ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызвало споры среди пользователей интернета. Граждане оставили соответствующие комментарии 24 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

«Хорошая новость. Но, возможно, было бы логичней обратиться к губернаторам не просто по осторожному подходу к жестким карантинным мерам, а по строгому соответствию их указов конституционным правам граждан. Тогда меньше будет произвола в решениях по пропускам, перчаткам и пр.», — поделился мнением Виталий.

Многие комментаторы указали на то, что период времени между первой и второй волнами коронавируса в России можно было потратить на восстановление системы здравоохранения. Но оказалось, что власти страны не смогли достичь желаемого результата, считают люди.

«За это время можно было принять серьёзные меры по восстановлению медицинского обеспечения. Почти ничего не сделано. Только какие-то неумные телодвижения и нападки полиции на безмасочников. Нашли и здесь виноватых», — считает Олег М.

Часть из пользователей указала на то, что все силы медиков были брошены на борьбу с коронавирусом, но из-за слабости системы другие сферы здравоохранения оказались попросту недоступны гражданам.

«Повсеместное закрытие больниц и поликлиник с отговоркой, мол, принимаем только больных короной — это называется минимизирование негативных последствий?! Других болезней больше не существует?! Или то, что под угрозой штрафов людей заставили тряпочные намордники одевать, которые ничем не помогают, разве что карманы некоторых людей деньгами позволяют набить или штрафами бюджет пополнить?!», — возмущается пользователь под псевдонимом «Человек».

Нашлись и те, кто считает неправильным тот факт, что те или иные меры по защите населения от вирусов принимают некомпетентные чиновники, а не представили медицинской сферы. Граждане уверены, что таким образом и без того негативная ситуация приобретает катастрофический характер.

«Всегда считалось, что рекомендации по различным заболеваниям даёт доктор или другой специалист по той или иной болезни. Но в России, как теперь и в других странах рекомендации дают чиновники вплоть до высших рангов. А это даст и уже даёт противоположный результат», — написал Ришард.

Напомним, 23 октября президент России Владимир Путин дал рекомендации главам регионов страны по введению ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.