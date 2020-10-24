Екатеринбург, , 12:43 — REGNUM В Свердловской области за 23 октября обнаружено 273 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Для сравнения: за 22 октября в регионе зафиксировали 268 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии на территории Свердловской области было выявлено 34 225 заразившихся.

За 23 октября 149 новых случаев пришлось на Екатеринбург. Также заразившиеся выявлены в Артёмовском, Асбесте, Алапаевске, Берёзовском, Дегтярске и ряде других территорий региона.