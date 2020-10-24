Белгород, , 12:04 — REGNUM В Белгородской области 24 октября подтвердили 96 положительных тестов на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на два меньше, чем за предыдущие сутки.

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С начала пандемии в регионе выявлено 10 тыс. 846 носителей коронавируса. За сутки выписали 111 пациентов, в целом выздоровели 9509 человек.

В России за сутки подтвердили 16 тыс. 521 случай заражения коронавирусом.