Волгоград, , 12:03 — REGNUM В Волгоградской области 24 октября подтверждено 194 новых случая заражения коронавирусом, что на два больше предыдущих суток. Скончались два человека, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области выявили 18 тыс. 940 носителей коронавируса. В стационарах находятся 6,2 тысячи человек, с подтверждённым коронавирусом — 1638 пациентов. За сутки выписано 225 человека, в целом завершили лечение выздоровлением 16 тыс. 568 граждан.

Зарегистрировано два летальных исхода: скончались 67-летний житель Камышина и 55-летний мужчина из Нехаевского района. Всего в регионе зафиксировано 190 смертельных случаев у пациентов с подтверждённым коронавирусом.