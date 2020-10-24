Брянск, , 12:02 — REGNUM В Брянской области 24 октября подтверждено 139 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на один случай больше предыдущих суток. Скончались два человека.

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Общее количество выявленных носителей коронавируса в Брянской области достигло 11 тыс. 772. Выздоровели 8934 человек, в том числе 124 выписаны за истекшие сутки. Зарегистрировано два летальных исхода, всего от осложнений, вызванных инфекцией, скончались 55 человек.

За сутки проведено рекордное количество исследований на коронавирус — 3086, всего с начала пандемии лаборатории проверили 217 тыс. 263 теста.