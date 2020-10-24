Рязань, , 12:01 — REGNUM В Рязанской области 24 октября выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на шесть случаев меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество подтверждённых положительных тестов превысило 10 тысяч.

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Темп прироста за сутки составил 1%. Всего в Рязанской области подтверждено 10 007 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 7313 человек, из которых 54 выписаны за сутки. В стационарах находятся 357 пациентов, 18 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального штаба в регионе скончался один человек. Таким образом, всего зарегистрировано 59 летальных исходов.