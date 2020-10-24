Воронеж, , 11:39 — REGNUM В Воронежской области за сутки подтверждено 265 случаев заражения коронавирусом, сообщил 24 октября региональный оперативный штаб. Сутками ранее сообщалось о 256 новых носителях, ещё ранее — о 246 случаях заражения.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

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В статистику смертности за сутки включено ещё 12 пациентов с диагнозом СOVID-19. Выписаны за минувшие сутки с выздоровлением 231 пациент с диагнозом, поставленным по результатам теста, и 180 человек, которым диагноз поставили по КТ.

Всего в Воронежской области на 24 октября положительные результаты тестов на коронавирус получили 23 077 человек, выздоровели из них 19 784 пациентов, которым заболевание диагностировали с помощью тестов, и 3108 человек с диагнозом по КТ. Скончались от осложнений на фоне коронавируса 358 пациентов.