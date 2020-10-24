Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM В Ленинградской области за истекшие сутки выявлено 128 новых носителей коронавирусной инфекции, сообщили 24 октября в федеральном оперативном штабе. Новый суточный показатель — на пять случаев меньше, чем было днем ранее, однако всё равно выше суточного уровня, наблюдавшегося в начале текущей недели.

Молодой человек в маске Дарья Драй © ИА REGNUM

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Нарастающим итогом в Ленобласти подтверждено 10 530 случаев инфицирования коронавирусом за всё время пандемии. Выздоровели 6197 человек, в том числе выписаны за последние сутки 52 пациента. От COVID-19 скончались 109 человек, за последние сутки смертей не было.

По данным областных властей в Ленинградскую область за последний месяц поступило уже более 300 аппаратов ИВЛ российского и зарубежного производства. В целом в регионе количество аппаратов ИВЛ превышает 800 единиц. При этом лишь 39 из них, по данным на 23 октября, используется для помощи пациентам.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября решением губернатор Ленинградской области внесены изменения в постановление областного правительства, регламентирующее ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В частности, Ленинградская область усиливает требования к проведению массовых мероприятий, особенно в районах так называемой «красной» зоны. Одновременно усиливаются проверки соблюдения масочного режима на предприятиях и в общественном транспорте.

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