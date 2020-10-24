Салехард, , 11:29 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 178 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 24 октября сообщает региональный оперативный штаб.

В лаборатории по исслеованию на коронавирус Yanao.ru

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Из них 20 новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, в Салехарде — 23, в Надымском районе — 25, в Ноябрьске, Губкинском и Муравленко — по 19, в Лабытнанги — 20.

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 174 случая.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 24 октября зарегистрировано 19 288 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 14 071 человек, 119 пациентов с COVID-19 скончались.