24 октября 2020 | Время чтения 6 мин

Артём Дубровский, , 12:30 — REGNUM За последние годы многопользовательская карточная игра Hearthstone показала себя как самый стабильный проект Blizzard Entertainment. Количество её фанатов регулярно растёт, разработчики продолжают выпускать новые интересные обновления, а все программные ошибки (без которых не обходится ни одно творение «Метелицы») исчезают в кратчайшие сроки. Тем не менее команда Hearthstone не намерена останавливаться на достигнутом и, кажется, лишь набирает обороты.

«Ярмарка безумия» Иван Шилов ©ИА REGNUM

Новой ступенью в развитии игры станет масштабное дополнение под названием «Ярмарка безумия» (Darkmoon Faire), которое добавит в Hearthstone давно знакомое фанатам Warcraft событие — Ярмарку Новолуния. Это расширение не только привнесёт в проект атмосферу мрачного и пугающего карнавала, но и дополнит уже знакомую основу новыми картами, интересными особенностями и, что куда важнее, уникальным соревновательным режимом.

«Ярмарка безумия»

Анонс нового дополнения, как это обычно бывает в Hearthstone, начался с красочного вступительного ролика и зажигательной песни о Ярмарке Новолуния. Как позже признались мне в личной беседе разработчики проекта, музыкальные заставки — одна из их любимых частей в работе над игрой. Правда, до идеи создать полноценный мюзикл по мотивам Hearthstone они пока не дошли — хотя и не отрицают такую возможность в будущем.

Стоит также отметить, что Ярмарка Новолуния в Hearthstone — не то же самое событие, к которому мы давно привыкли в World of Warcraft. По словам разработчиков, их карточный проект лишь вдохновляется вселенной «Мира военного ремесла», но не существует в ней. А значит, мы увидим множество знакомых элементов, поданных по-новому и сильно изменённых для соответствия шутливому и озорному стилю Hearthstone.

По сюжету нового дополнения, на Ярмарке Новолуния можно встретить не только радостных посетителей и весёлые аттракционы, но и древних богов. Лавкрафтианские чудовища не только вновь станут уникальными картами со своими мощными способностями, но и добавят в геймплей несколько новых особенностей. Например, в колодах игроков появятся специальные существа, заражённые порчей. Если разыграть около одного из них карту за большее количество маны, то «заразный» получит апгрейд и значительно увеличит свои характеристики.

В пример разработчики приводят Жемчужного Элекка за пять маны — если рядом с ним разыграть любое существо за шесть маны (и выше), то зверь получит прибавку в +4/+4 и обзаведётся симпатичными хтоническими щупальцами. Аналогичным образом эта механика работает и с некоторыми заклинаниями, вроде «Чана с водой».

Однако главной звездой нового дополнения можно смело считать Кролика ярмарки Новолуния — симпатичного зверька, который обладает характеристиками 1/1, поражает врагов ядом и атакует существ по обе стороны от противника. Как в личной беседе отметили разработчики, при создании этой карты они вдохновлялись аналогичным существом из World of Warcraft. По легенде, команда этой игры однажды взяла обычного кролика, которого можно победить с одного удара, и наделила его характеристиками рейд-босса, с которым может справиться только слаженная команда высокоуровневых игроков. И весело, и запоминается.

«Дуэли»

Помимо этого, авторы проекта анонсировали новый соревновательный режим под названием «Дуэли». Пока что он находится на стадии раннего тестирования и не содержит даже десятой доли запланированного контента и особенностей. Однако даже в таком состоянии играть в него действительно весело и увлекательно.

«Дуэли» — это эдакий микс из обычной соревновательной игры и режима «Приключения». В начале каждого боя игрок выбирает одного из доступных героев (персонажами в данном случае выступают преподаватели Некроситета), наделяет его одной из нескольких уникальных способностей, а после этого собирают колоду из предложенных карт. После этого геймеры начинают меряться получившимися «сборками» и выяснять, кто из них сделал более правильный выбор на каждом из начальных этапов.

В отличие от стандартного режима, после победы или поражения в «Дуэлях» игра не заканчивается. Далее игрокам разрешают выбрать одно могущественное сокровище и дополнить свою колоду новыми картами (из предложенных случайным образом), после чего бои продолжаются. Таким образом, геймеры с каждым боем наращивают мощь своей колоды и «обрастают» различными полезными артефактами. Бои же продолжаются до тех пор, пока игрок не выиграет 12 сражений или не проиграет 3 раза.

Сейчас, на стадии раннего доступа, новый режим уже выглядит довольно перспективно и интригующе. Он требует хорошего понимания игры и синергии различных карт, однако всегда оставляет место для неожиданностей, благодаря системе рандомного (случайного) получения существ и артефактов. Даже с идеальной стартовой колодой вы можете проиграть, ввиду нескольких неправильных выборов в дальнейшем. И точно также можете неожиданно одержать победу, благодаря вовремя подвернувшемуся артефакту. В общем всё то же самое, что мы уже видели в приключениях (вроде «Похищения Даларана), но с реальным соперником.

Прогрессия

Последним, но ничуть не менее значимым, нововведением «Ярмарки безумия» станет обновлённая система прогрессии игроков. Во-первых, в Hearthstone впервые появится механика получения достижений («ачивок»), которые будут выдаваться за выполнение различных нестандартных условий. Например, призвать тысячу мурлоков или выиграть матч, используя только одно существо.

Во-вторых, разработчики решили приобщиться к более стандартному формату «боевых пропусков» из других игр. В Hearthstone он будет называться «Лента наград» и представлять собой карту с различными сокровищами, которые игроки будут получать за достижение определённых уровней. Главный приз при этом откроется на максимальном 50-м — им станет один из десяти редких обликов для героев. «Косметика», как она есть.

В-третьих, игроки наконец-то смогут получить исчерпывающую информацию о своём профиле: с текущим рейтингом во всех режимах, количеством побед за каждый класс, будущими наградами и многим другим. А вот в профиль к другим геймерам пока зайти не получится — по словам разработчиков, они думают над введением этой функции, но пока не готовы полноценно реализовать её.

Приходите на ярмарку

Hearthstone, как и многие другие проекты «Метелицы», не идеальна и страдает от множества недочётов со стороны разработчиков. Но в данном случае количество приятных нововведений уверенно перекрывает все минусы. Как отметили сами авторы проекта во время трансляции — сейчас самое время приобщиться к миру этой игры, потому что контента в ней стало больше, чем когда-либо — а до конца текущего «Года феникса» его количество лишь возрастёт.

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