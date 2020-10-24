Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге подтверждено 713 новых случаев заражения корорнавирусной инфекцией, сообщили 24 октября в федеральном оперативном штабе. Это всего на три случая больше, чем было выявлено днем ранее. Таким образом, темпы роста заболеваемости в городе замедлились. Однако смертность остаётся высокой.

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За минувшие сутки выписан в связи с выздоровлением 401 петербуржец. Это на 46 человек больше показателя предыдущих суток, и самый большой объем выписки за время осенней волны пандемии.

Тем не менее, продолжается рост количества летальных исходов от COVID-19. За истекшие сутки констатировано еще 37 смертей от последствий этого заболевания. Это на пять случаев больше, чем днем ранее, но меньше осеннего максимума, зарегистрированного 21 октября (49 смертей).

Нарастающим итогом, с учетом новых данных, в Петербурге за всё время пандемии зарегистрирован 56 091 случай заражения вирусом SARS-CoV-2, переболели и выздоровели 35 653 человека, скончались 3602 человека. Уровень летальности COVID-19 в Петербурге составляет 6,42%.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом за неделю с 17 по 23 октября в Петербурге произошел самый существенный рост случаев инфицирования среди всех регионов СЗФО: +4 805 человек — рост на 10%.

Добавим, что за пятницу, 23 октября, в Петербурге обследовали на коронавирус 37 748 человек. Под медицинским наблюдением находится 3629 человек, из них 57 — в обсерваторе, 2079 — на самоизоляции, 1493 — контактные лица.

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