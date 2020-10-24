Сургут, Югра, , 10:53 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) с 23 октября в поликлиниках №№1,2 и 4 открываются круглосуточные кабинеты неотложной помощи для тех, у кого есть симптомы ОРВИ и COVID-19. Об этом сообщает канал «Сургут 24».

Врач смотрит на результаты КТ Minzdrav.gov.ru

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Круглосуточно в указанных поликлиниках можно будет сделать КТ-исследование лёгких. Это делается для того, чтобы разгрузить приёмное отделение Сургутской окружной клинической больницы, сообщил главный врач поликлиники №1 Сургута Максим Слепов.

Глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский отметил, что круглосуточная работа поликлиник повысит эффективность и скорость постановки диагнозов.

Напомним, Сургут является самым крупным очагом коронавирусной инфекции в Ханты-Мансийском автономном округе. Как ранее сообщало ИА REGNUM, до конца этой недели под ковидный госпиталь переоборудуют девять этажей терапевтического отделения Сургутской окружной больницы.