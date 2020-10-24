Варшава, , 10:30 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщил его пресс-секретарь Блажей Спихальский.

Анджей Дуда The White House

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По словам пресс-секретаря, последний тест президента Польши на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.

«Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный», — написал Спихальский на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Он отметил, что президент Дуда чувствует себя хорошо.

Стоит отметить, что 11−13 октября Дуда совершал визит на Украину. Там он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что на карантин из-за коронавируса уже уходил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий из-за того, что контактировал с зараженным коронавирусом. Сейчас на карантине находится глава МИД Польши Збигнев Рау.