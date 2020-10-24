Ханты-Мансийск, , 09:24 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) до конца текущей недели девятиэтажный корпус окружной клинической больницы переоборудуют в госпиталь для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает «СургутинформТВ».

Дарья Драй © ИА REGNUM

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"По сути до конца недели полностью переводим в том числе терапевтический корпус на работу по той схеме, которая была летом. То есть, это до 800−900 коек», — пояснил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Инфекционный госпиталь будет принимать пациентов из Сургута, Сургутского района и других муниципалитетов ХМАО. В регионе в целом появится до трёх тысяч ковидных коек, отметил Алексей Добровольский.

Отметим, что Сургут является самым крупным очагом заражения коронавирусной инфекцией в ХМАО. Только за минувшие сутки на 24 октября здесь коронавирус выявили у 29 человек.