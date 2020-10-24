Лондон, , 09:29 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» интересуется возможностью заполучить в свой состав турецкого защитника команды из Гельзенкирхена «Шальке» Озана Кабака. Об этом 24 октября сообщает портал Liverpool Echo.

По данным источника, в настоящее время главный тренер ливерпульской команды Юрген Клопп подыскивает замену получившему травму нидерландскому защитнику клуба Вирджилу ван Дейку. При этом в «Шальке» намерены выручить за продажу 20-летнего футболиста €29 млн.

Отметим, в минувшем сезоне Озан Кабак сыграл за «Шальке» в 26 матчах и отметился в них тремя голами.