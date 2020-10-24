Ханты-Мансийск, 24 октября 2020, 08:53 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 191 положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом 24 октября сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 194 случая.
Основные очаги заражения на 24 октября: Сургут — 29 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 21; Нефтеюганск — 16; Советский район — 16; Нижневартовск — 13; Югорск — 12.
Всего с начала пандемии в Югре на 24 октября зарегистрировано 26 901 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 23 339 человек, 223 пациента с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в регионе на 24 октября — 0,98. За сутки на COVID-19 обследовано 8 606 человек, всего — 765 166. Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развертыванию мест — 109%.