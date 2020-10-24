Челябинск, , 08:50 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств и халатности. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Речь идёт о работах по очистке акватории реки Миасс. По данным прокурорской проверки и были выявлены данные преступления.

Уголовное дело возбуждено против пока неустановленных лиц ООО, которое занималось очисткой акватории реки по госконтракту с областным минэкологии в рамках нацпроекта «Экология». Следователи полагают, что за них было необоснованно получено в счёт оплаты работ более 12 млн рублей.