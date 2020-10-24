Москва, , 08:33 — REGNUM Во всех регионах России усиливается динамика заболеваемости COVID-19 — не осталось ни одного субъекта Федерации в так называемой «зеленой зоне», которая означает затухание эпидемии. Об этом сообщил журналистам эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

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Эксперт рассказал, что карта регионов России по распространенности коронавирусной инфекции создана на основе официальной статистики. Все субъекты Федерации разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространённости.

Первая группа — это «зеленые» регионы, где показатель распространённости 0,9 — 1 (стабильные регионы)

Вторая группа — «светло-желтые», в которых показатель распространённости COVID-19 1 — 1,1 (удовлетворительно).

Третья — «светло-красные» — 1,1 — 1,2 (неудовлетворительные)

Четвертая — «темно-красные» — 1,2 — 1,4 (тяжелые)

По словам Тавадяна, в уелом ситуация по России значительно ухудшилась с сентября. «Темно-красный» цвет на карте пришлось ввести дополнительно — он означает, что ситуация в регионе наиболее тяжелая и распространение коронавируса там растет быстрее всего.

«В эту категории попали: Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область, Ненецкий автономный округ», — рассказал специалист.

При этом значительная часть регионов находится в «светло-красной» зоне.