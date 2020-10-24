Вашингтон, , 10:00 — REGNUM Посол Албании в США Флёрета Фабер 23 октября сообщила на своей странице в социальной сети Facebook о своем заражении коронавирусом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

По словам Фабер, тест был проведен сразу после ее возвращения в Вашингтон из командировки в Албанию. Причем, стоит отметить, что тест, сданный Фабер перед вылетом, показал отрицательный результат.

По словам дипломата, в Албании Фабер проводила рабочией стречи со множеством чиновников и коллег, родственников, друзей и близких людей, причем на каждой из этих встреч, рабочих и не очень, носила маску и даже соблюдала социальную дистанцию. Однако этого оказалось недостаточно.

В настоящий момент эпидемиологическая ситуация в Албании ухудшается. Ежедневно выявляется около 300 носителей коронавируса, причем этот показатель продолжает расти.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании скончался 21-летний юноша с COVID-19