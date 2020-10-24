Владивосток, , 08:14 — REGNUM В Приморском крае число случаев заражения новым коронавирусом достигло 14 086, увеличившись за сутки на 145. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба правительства региона.

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По данным оперативного штаба, за последние сутки в приморье умер один пациент с диагнозом COVID-19, а общее число умерших с начала эпидемии достигло 142 человек.

Выздоровели за минувшие сутки 64 пациента (всего — 11 684).

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье ограничат работу учреждений общественного питания до 23:00 часов. Ограничения вводятся для пресечения нарушений санитарных правил в ночных клубах, где происходит игнорирование посетителями требований о соблюдении социальной дистанции.

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