Деревня Алабино, Московская область, , 08:03 — REGNUM Из Московской области в Южную Осетию началась переброска мобильного многопрофильного госпиталя Западного военного округа (ЗВО) для помощи республике в лечении больных с COVID-19. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба ЗВО Минобороны РФ.

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Мобильному госпиталю на 150 койко-мест предстоит своим ходом на штатной технике преодолеть расстояние более 1900 километров из подмосковного Алабина в Южную Осетию.

«В составе полевого медицинского подразделения 133 военнослужащих и 37 единиц специальной военной техники», — говорится в сообщении военного ведомства.

Целью марша является район Цхинвала, где военные медики начнут оказывать медицинскую помощь местному населению.

Как сообщало ИА REGNUM, исполняющий обязанности министра обороны Южной Осетии Ибрагим Гассеев обратился к российскому коллеге Сергею Шойгу с просьбой прислать в республику госпиталь для лечения пациентов с COVID-19.

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