Лима, , 07:41 — REGNUM Общее число летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 в Перу увеличилось на 46 и достигло 34 033 случая. Об этом сообщает перуанский минздрав на своем официальном сайте.

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Кроме того, за сутки в стране выявили 1098 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Кроме того, в общую статистику добавили еще 2142 факта инфицирования, зафиксированные за предыдущие семь дней и отнесенные к подозрительным.

Всего в Перу зарегистрировали 883 116 случаев заражения этим вирусом. Из них 800 480 человек излечились и завершили период домашней изоляции или были выписаны из медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября стало известно, что власти Перу отказались от намерения закупать вакцину от коронавируса, разработанную шведско-британской фирмы AstraZeneca из-за недостаточной изученности этого препарата.

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