Москва, , 07:24 — REGNUM Вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в школах России отсутствуют, а ситуация с ее распространением находится под контролем, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу «Россия 1».

Сергей Кравцов «Ситуация абсолютно управляемая. Я хочу сказать, что никаких вспышек заболеваний в школах не зафиксировано».

Глава ведомства рассказал, что в настоящее время в стране закрыты на карантин 0,3% от всего количества школ. Кроме того, по словам Кравцова, всего с начала учебного года на этот режим переходили ранее и вернулись к нормальной работе примерно 400 российских школ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября число школ, закрытых в России на карантин в связи с пандемией коронавируса, уменьшилось со 122 до 118.

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