Чита, , 07:23 — REGNUM В Забайкальском крае за сутки прирост выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 установил антирекорд достигнув 236. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба правительства региона.

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Общее число случаев заражения новым коронавирусом с начала эпидемии достигло 10 188. Выздоровели за сутки 166 человек, с начала эпидемии — 6894.

Зафиксировано ещё пять летальных случаев, связанных с COVID-19. Общее число умерших достигло 109 человек.

Число пациентов с тяжёлым ходом болезни за сутки увеличилось до 99. Подключённых к аппарату искусственной вентиляции лёгких — до 29.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае за сутки прирост выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 впервые достиг уровня 201.

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