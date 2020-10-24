Богота, , 07:09 — REGNUM По меньшей мере 998 942 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили в Колумбии с начала пандемии, включая подтвержденные за последние сутки — 8672. Об этом сообщает аргентинское министерство здравоохранения на своем сайте.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

При этом 901 652 факта заражения закончились выздоровлением пациентов. Однако 29 802 человек в Колумбии скончались от осложнений при заболевании COVID-19. За 24 часа этот показатель вырос на 166 летальных случаев.

Отмечается, что всего в стране был исследован 4 668 341 образец анализа на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября вице-президент Колумбии у Марты Люсии Рамирес обнаружили коронавирусную инфекцию.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-президент Колумбии заразился коронавирусом