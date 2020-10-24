Сантьяго, , 07:07 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 1773 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории страны выросло до 498 906. Также за минувшие сутки в Чили скончались 52 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Чили достигло 13 844 человек.

Отмечается, что уже в ряде муниципалитетов Чили отменили режим карантина. При этом в стране сохраняется режим чрезвычайного положения и комендантский час.