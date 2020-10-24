Петропавловск-Камчатский, , 07:14 — REGNUM В многофункциональном медицинском центре на территории военно-морского госпиталя Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке проходят лечение более 60 жителей региона. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Приём жителей Камчатки, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, центр ТОФ осуществляет по согласованию с региональным минздравом.

Напомним, что недавно введённый в строй многофункциональный медицинский центр был укомплектован медицинскими специалистами, прошедшими обучение и переподготовку на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

По данным на утро 22 октября на Камчатке из 300 развёрнутых для пациентов с диагнозом COVID-19 коек, свободными оставались 11.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае второй день подряд выявляют по 51 носителю коронавируса.

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