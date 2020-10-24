Москва, , 07:01 — REGNUM Снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России следует ожидать весной 2021 года, заявил 24 октября журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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По его словам, обычно эпидемиологический подъём у вирусных заболеваний продолжается «два инкубационных периода, поэтому первая декада ноября должна расставить все по своим местам». После этого вирус продолжит распространяться, устойчивое снижение произойдет уже в 2021 году.

«Скорее всего, это февраль-март, когда мы войдем в фазу снижения», — спрогнозировал эксперт.

Учёный добавил, что пока в России не проводится массовая вакцинация против коронавируса, альтернативы санитарно-ограничительным мероприятиям нет — маски и перчатки являются главным условием замедления эпидемиологического процесса в стране.

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