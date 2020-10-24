Тюмень, , 06:37 — REGNUM У трёх депутатов Тюменской областной думы выявлен коронавирус. Об этом сообщают местные СМИ.

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COVID-19 выявлен у руководителя тюменского отделения КПРФ Тамары Казанцевой, заместителя председателя регионального парламента Виктора Рейна, и депутата Владимира Ковина из фракции «Единой России».

«Я сейчас дома, в изоляции, температура — 36,1, обоняние не пропало, сатурация — 98%», — сообщила 73-летняя Тамара Казанцева порталу 72.ru о своём самочувствии.

Виктор Рейн и Владимир Ковин ушли на больничный и тоже говорят об отсутствии симптомов заболевания.

«Сейчас я, как и положено, нахожусь на самоизоляции. Начал принимать лекарства. Чувствую себя более-менее», — отметил Виктор Рейн в беседе с Ura.ru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутатов Тюменской областной думы обязали перед заседанием, которое прошло 22 октября, сдать тест на коронавирус.