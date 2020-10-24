Париж, , 06:35 — REGNUM Применение противомалярийного препарата гидроксихлорохина для лечения заболевания COVID-19 на территории Франции запретило Французское фармацевтическое агентство (ANSM), сообщается на его сайте.

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В заявлении ведомства говорится, что собранные сведения о пользе этого лекарства в борьбе с новой коронавирусной инфекцией противоречивы и неоднородны. Вместе с тем отмечается, что при использовании гидроксихлорохина существуют различные риски для здоровья пациентов, которые негативно соотносятся с возможным полезным действием препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число выявленных во Франции случаев заражения коронавируса SARS-CoV-2 превысило 1 млн пациентов.

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