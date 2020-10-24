Буэнос-Айрес, , 06:13 — REGNUM В Аргентине продлили карантинные ограничения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции до 8 ноября, заявил президент страны Альберто Фернандес в ходе посещения провинции Мисионес.

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«С сегодняшнего дня карантин должен был закончиться, однако мы продлеваем его еще на 14 дней», — заявил он.

К настоящему времени Аргентина стала пятой страной в мире и второй в Латинской Америке, которая преодолела рубеж в 1 млн выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа. По словам Фернандеса, инфекция уже распространилась и на небольшие города, что свидетельствует о том, что жители продолжают ездить между населенными пунктами.

По последним данным, в Аргентине подтверждено 1 069 368 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 28 338 человек.