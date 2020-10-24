Улан-Удэ, , 06:20 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 215 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 10 037. Об этом утром 24 октября сообщает пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Отмечается, что из новых случаев инфицирования, 191 был зарегистрирован в столице Улан-Удэ, где общее число случаев достигло 6515 (65% от общего числа по региону).

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 7191 (+120) человек. Проходит лечение в стационарах республики 1812 больной. На амбулаторном лечении находятся 912 пациентов.

За сутки в Бурятии скончались три пациента с COVID-19 (всего умерли 122 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Возраст умерших — 72, 86 и 86 лет.

В реанимации остаются 71 пациент в тяжёлом состоянии. Из них 41 — подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 87,6% — из 2236 оборудованных коек заняты 1958.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Бурятии необходимо создать резерв индивидуальных средств защиты.

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