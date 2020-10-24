Вашингтон, , 05:53 — REGNUM В сети уже появились сайты, предлагающие купить лицевые панелей консоли PlayStation 5, выполненные в другой цветовой гамме. На это 24 октября обратил внимание портал Games Radar.

В частности, «кастомные» панели уже продаёт сайт с хитроумным названием «PlateStation5.com». Он предлагает покупателям приобрести панели пяти различных цветов и установить их на PS5 после того, как консоль поступит в продажу.

Владельцы сайта написали: они решили открыть его только потому, что верили, что «это то, чего заслуживает сообщество PS5». Они также сообщили, что сначала сделали панель Matte Black, а затем разработали варианты Cherry Red, Indigo Blue, Jungle Camo и Chromatic.

Напомним, старт продаж PlayStation 5 в России запланирован на 19 ноября 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что видеоблогер Остин Эванс(Austin Evans) выложил в сеть обзор со сравнением геймпадов DualSense и DualShock 4. Он не только описал впечатления от нового контроллера PlayStation 5, но и попробовал подключить DualSense к различным устройствам.

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