Москва, , 05:32 — REGNUM В субботу, 24 октября, в Москве будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха +10… +12 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 25 октября в Москве будет облачно, небольшой дождь. Температура воздуха +5… +7 °С.

Ветер западный 5−11 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +8… +13 °С днём и +3… +8 °С ночью.

В воскресенье, 25 октября, днём в столице ожидается +8… +10 °С. По области +6… +11 °С, местами небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +1… +6 °С, без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, аномально теплая погода ожидается в Московском регионе в предстоящие выходные, 24−25 октября.

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