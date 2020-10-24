Тегеран, , 10:00 — REGNUM 23 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 335 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранский врач утешает родственников пациента, умершего от COVID-19 Tasnimnews.com

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Пресс-секретарь министерства здравоохранения отметила, что с учетом 335 новых жертв их общее число по стране возросло до 31 985 человек. «За последние 24 часа было выявлено около 6134 новых случаев заражения смертельным вирусом, при этом 2214 человек госпитализированы», — сообщила Садат Лари.

По её словам, в общей сложности 556 891 иранец подвергся заражению вирусом, причем 446 685 из них выздоровели или выписались из больниц. «Еще около 4933 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — отметила пресс-секретарь.

Садат Лари подчеркнула, что на сегодняшний день в Иране было проведено 4 658 727 обследований на наличие вируса.