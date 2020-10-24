Сеул, , 04:52 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 77 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 66 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные случаи заболевания выявлены у прибывших в Южную Корею из-за рубежа. Центр отмечает небольшое падение по ежесуточно выявляемым инфицированным. При этом ряд очагов распространения заболевания до сих пор не выявлен, что вызывает беспокойство у южнокорейских властей.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 25 775 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за 23 октября в стране скончались еще два пациента с COVID-19. Общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Республике Корея достигло 457.