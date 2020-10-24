Москва, , 04:06 — REGNUM Свой пост покидает первый заместитель директора Росгвардии — начальник Главного штаба войск генерал-полковник Сергей Ченчик, передаёт 23 октября ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что Ченчик уже подал в отставку, а окончательное решение по этому вопросу предстоит принять президенту России. Причину ухода высокопоставленного силовика источник не назвал.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергея Ченчика назначили начальником главного штаба войск Национальной гвардии России в мае 2016 года.

До этого он возглавлял Главное управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

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