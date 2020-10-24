Лос-Анджелес, США, , 03:55 — REGNUM Очередное обновление многопользовательской игры Call of Duty: Warzone убрало из ночной карты Верданска вертолёты. Об этом 23 октября сообщил портал Game Rant.

Издание отмечает, что студия Infinity Ward не дала никаких объяснений по этому поводу. Автор статьи предположил, что действия разработчиков, скорее всего, связаны с балансом, поскольку ранее они уже убирали различные транспортные средств из игры по этой же причине.

https://twitter.com/InfinityWard/status/1319693484714938368

Infinity Ward также сообщила, что добавила в игру режимы BR Solo Survivor, а также хеллоуинскую версиюJuggernaut Royale. Кроме того, разработчики вернули в Warzone популярный режим Plunder, только теперь он называется Plunder: Candy Collector.

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