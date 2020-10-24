Москва, , 03:54 — REGNUM При первых подозрениях на заражение коронавирусом пациенту лучше всего ограничить контакты с окружающими людьми, сообщил 23 октября медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али агентству «Прайм».

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"При малейшем подозрении вызывать бригаду «скорой помощи» не нужно, — объяснил эксперт. — Лучше позвонить участковому врачу, чтобы он пришел, осмотрел вас и задал вопросы».

По словам Мохамеда Али, необходимые анализы при наличии симптомов может назначить участковый врач, а в скорую помощь необходимо обращаться при резком ухудшении состоянии больного.

Кроме того, при подозрениях на COVID-19 необходимо по возможности ограничить контакты с родными. Эта рекомендация действует и в том случае, если у заболевшего будет выявлен ОРВИ или грипп.

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